Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Diebstahl aus Garage

Am Samstag, den 16.05.2026, verschafften sich unbekannte Täter gegen 01:20 Uhr Zutritt zu einer Garage in der Caspar-Schmitz-Straße. Hieraus entwendeten einen Rasenmäher und zwei Reifen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek unter 04473/9321821 entgegen.

Garrel - Kadaverbehälter gewaltsam geöffnet / Diebstahl

In der Zeit von Sonntag, den 17.05.2026 (17:00 Uhr) bis Montag, den 18.05.2026 (08:00 Uhr) öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen Kadaverbehälter vor einem Putenmaststall am Libettweg in Garrel. Hieraus wurden nach bisherigem Ermittlungsstand zwei tote Puten entnommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel unter 04474/9394222 entgegen.

Cloppenburg - Unter Drogen und Alkohol Roller geführt

Am Mittwoch, den 20.05.2026, wurde ein 33-jähriger PKW-Führer aus Molbergen gegen 01:00 Uhr auf der Löninger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor fuhr er über eine rot-zeigende Ampel. Neben einer Beeinflussung durch Alkohol (1,69 Promille) wurde per Vortest ebenfalls eine durch Kokain und THC festgestellt. Dem uneinsichtigen Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein vor Ort anwesender Zeuge und Bekannter des Fahrzeugführers störte die polizeilichen Maßnahmen und erhielt einen Platzverweis, der erst mit zusätzlichen Beamten durchgesetzt werden konnte. Gegen die beteiligten Personen wurden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, den 19.05.2026, befuhr eine 35-jährige PKW-Führerin aus Oldenburg gegen 11:55 Uhr die Bundesstraße 213 zwischen Nieholte und Cloppenburg und Fahrtrichtung Cloppenburg. Im Verlauf übersah sie einen vor sich fahrenden Transporter eines 70-jährigen Cloppenburgers und fuhr auf. Die Oldenburgerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000,- EUR.

Löningen - E-Scooter-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Am Dienstag, den 19.05.2026, bfuhr eine 27-jährige PKW-Führerin aus Löningen gegen 13:25 Uhr die Bremer Straße stadteinwärts und beabsichtige, nach rechts in den Alten Postweg abzubiegen. Hierbei übersah sie ersten Erkenntnissen nach eine 16-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Löningen, die mit den Radweg entgegen der erlaubten Richtung befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, in dessen Verlauf die 16-Jährige leicht verletzt wurde.

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