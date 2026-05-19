Polizei Bielefeld

POL-BI: Illegale Cannabis-Plantage aufgedeckt

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Polizeibeamte wurden am Sonntag, 17.05.2026, zur Streitschlichtung in die Flurstraße entsandt und entdeckten dort eine illegale Cannabis-Plantage mit 36 Pflanzen.

Bewohner eines Mehrfamilienhauses gerieten am Sonntagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, auf einer privaten Feier in einen Streit. Einer der Beteiligten verständigte die Polizei.

Als die Polizisten eintrafen, war der Streit bereits geschlichtet und einer der Kontrahenten davongelaufen.

Weitere Streifenbeamte sahen den polizeibekannten 29-jährigen Bielefelder in der Nähe des Hauses. Es gelang ihm zu flüchten. Da gegen ihn vier Haftbefehle vorlagen, beantragten die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss für zwei Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus.

In der Wohnung eines 32-jährigen Angehörigen, stießen sie auf eine in Betrieb befindliche Cannabis-Plantage. Insgesamt befanden sich in der Wohnung 36 Pflanzen, sowie eine Beleuchtungs- und eine Belüftungsanlage. Aufgrund der Größe der Plantage ist von einem gewerbsmäßigen Anbau und Handel mit Betäubungsmitteln auszugehen.

Der 32-jährige Bielefelder muss sich nun wegen illegalen Handels mit Cannabis verantworten.

Die Suche nach dem 29-jährigen Bielefelder dauert weiter an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell