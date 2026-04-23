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FW Speyer: LKW-Vollbrand auf der A61 - Fahrer unverletzt, Böschung und Waldfläche in Brand

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Speyer (ots)

LKW-Vollbrand auf der A61 - Fahrer unverletzt, Böschung und Waldfläche in Brand

Speyer, 23. April 2026

Am heutigen Abend kam es auf der Bundesautobahn A61 zwischen den Anschlussstellen Speyer und Schifferstadt zu einem Vollbrand eines Lastkraftwagens.

Ein neuer, unbeladener LKW mit einer Laufleistung von etwa 30.000 Kilometern geriet während der Fahrt in Brand, nachdem die Motorkontrollleuchte aufleuchtete.

Der Fahrer reagierte umgehend, brachte das Fahrzeug auf dem Seitenstreifen zum Stehen und konnte den LKW rechtzeitig und unverletzt verlassen.

Der Brand erfasste in der Folge die trockene Vegetation im Bereich der Autobahn. Neben der Böschung gerieten etwa 100 Quadratmeter angrenzende Waldfläche in Brand.

Die Feuerwehren Speyer und Schifferstadt waren mit insgesamt 9 Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften im Einsatz. Unterstützt wurden sie von der Autobahnpolizei Ruchheim sowie der Autobahnmeisterei.

Für die Dauer der intensiven Löscharbeiten musste die A61 in Fahrtrichtung Köln auf beiden Fahrspuren voll gesperrt werden. Für die Nachlöscharbeiten konnte anschließend die linke Spur wieder freigegeben werden.

In Kürze erfolgt die Bergung des ausgebrannten LKW durch ein Spezialunternehmen. Nachdem der aktuelle Rückstau abgebaut ist, wird die Autobahn für die Bergungsarbeiten erneut voll gesperrt.

BKS/TT

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