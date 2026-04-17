Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer

FW Speyer: Feuerwehr VG Lingenfeld und Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer intensivieren Zusammenarbeit im Bereich der Verpflegung bei Einsätzen (SEG V)

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Speyer (ots)

Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lingenfeld und der Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer bauen ihre Zusammenarbeit im Bereich der Schnelleinsatzgruppe Verpflegung (SEG V) weiter aus. Ziel der Kooperation ist es, bei größeren Einsatzlagen und überörtlichen Hilfeleistungen die Versorgung von Einsatzkräften und Betroffenen noch schneller, effizienter und zuverlässiger sicherzustellen. Die Schnelleinsatzgruppe Verpflegung kommt insbesondere bei länger andauernden Einsatzlagen wie Großbränden, Unwettern, Evakuierungen oder überregionalen Katastrophenschutzeinsätzen zum Einsatz. Hier übernimmt die SEG V die Versorgung von Einsatzkräften sowie betroffenen Personen mit warmen Speisen, Getränken und logistischer Unterstützung. Durch die Zusammenarbeit bündeln die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lingenfeld und der Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Speyer ihre personellen sowie materiellen Ressourcen. Dies ermöglicht eine flexible Einsatzplanung, gegenseitige Unterstützung sowie eine noch bessere Einsatzbereitschaft im gesamten regionalen Bereich. "Gerade bei größeren Einsatzlagen ist eine funktionierende Logistik im Hintergrund entscheidend für den Einsatzerfolg. Mit der Zusammenarbeit stärken wir unsere Fähigkeiten deutlich und können Einsatzkräfte sowie Betroffene noch besser versorgen", betonen die Verantwortlichen beider Organisationen. Neben gemeinsamen Einsätzen sind künftig auch regelmäßige Abstimmungen, gemeinsame Übungen sowie der Austausch von Erfahrungen vorgesehen. Dadurch sollen die Zusammenarbeit weiter vertieft und die Einsatzabläufe kontinuierlich verbessert werden. Die Kooperation unterstreicht die Bedeutung der interkommunalen Zusammenarbeit im Brand und Katastrophenschutz. Durch das gemeinsame Engagement wird die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in der Region nachhaltig gestärkt.

BKS/TT

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