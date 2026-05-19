Polizei Bielefeld

POL-BI: Paar entwendet 10 Kleidungsstücke - Öffentlichkeitsfahndung

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Nach der Ausschöpfung aller Ermittlungsmöglichkeiten sucht die Polizei einen Täter und eine Täterin, die am Donnerstag, 19.02.2026, aus einem Geschäft vier Kleider und sechs Lederjacken stahlen.

Zwischen 14:00 und 14:15 Uhr entwendeten zwei Unbekannte aus den Auslagen eines Bekleidungsgeschäftes an der Bahnhofstraße vier lange Kleider der Marke Mango sowie sechs Lederjacken der Marke Cazadora. Die Frau nahm die Kleidung vom Ständer und steckte sie in eine Tasche, die der Mann hielt. Mit dem jetzt vorliegenden Beschluss des Amtsgerichts zur Öffentlichkeitsfahndung, bittet die Polizei um Mithilfe und fragt: Wer erkennt die Gesuchten?

Mit diesen Fotos sucht die Polizei Bielefeld die Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/204061

Personen, die Hinweise zu ihren Identitäten geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

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