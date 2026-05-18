Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher rammen Ladentür mit Auto

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Montag, 18.05.2026, in zwei Mobilfunkgeschäfte an der Bahnhofstraße ein und erbeuteten Telefon-Dummys. Die Polizei sucht mindestens zwei Tatverdächtige sowie einen weißen Kleinwagen mit Kennzeichen aus Unna.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 02:00 Uhr der Fahrer eines weißen Pkw rückwärts gegen die Glastür eines Mobilfunkladens, gegenüber der Einmündung zur Karl-Eilers-Straße. Bei dem Aufprall zersplitterten die Glaselemente an der Gebäudefront vollständig. Zwei Männer stiegen daraufhin aus dem Pkw aus und betraten ungehindert das Geschäft.

Dort durchsuchten sie zwei Verkaufsräume nach Diebesgut. Ohne Beute stiegen sie schließlich in das Auto und fuhren Richtung Stresemannstraße / Arndtstraße davon.

Etwa zur gleichen Zeit näherten sich zwei unbekannte Täter zu Fuß einem Geschäft etwa 100 Meter entfernt, zwischen dem Jahnplatz und der Arndtstraße. Sie beschädigten zunächst die Glastür mit einer Betonplatte. Nach weiterer Gewalteinwirkung gelang es ihnen schließlich, die Tür zu öffnen. Beide Männer betraten den Laden und sahen sich im Verkaufsraum um.

Die Täter rissen zwei Geräte aus der Sicherung, bei denen es sich um Ausstellungsstücke handelte. Mit den Handyattrappen flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Einer der Männer hatte dunkle Haare und war mit einer dunkelblauen Jeansjacke, einem weißen T-Shirt, einer dunklen Hose und weißen Sneakern bekleidet. Er trug eine Brille.

Der zweite Mann war komplett weiß gekleidet und trug eine Cappy.

Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass das Kennzeichen am Fluchtauto aus dem Kreis Unna stammte und zu einem weißen Skoda Fabia gehörte, der am Vortag in Lünen entwendet worden war.

Ob die Einbrüche zeitlich oder nacheinander stattgefunden haben, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die in der Nacht oder am Vortag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofstraße gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 zu melden.

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