Polizei Bielefeld

POL-BI: Fernsehgerät von Ladefläche gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - An der Straße Auf dem Langen Kampe hat ein Dieb am Freitag, 15.05.2026, ein Fernsehgerät aus einem Transporter gestohlen.

Ein Mitarbeiter eines Paketdienstes hatte sein Firmenfahrzeug gegen 10:05 Uhr in Nähe der Einmündung Lohbreite abgestellt und lieferte Bestellungen gegenüber eines Supermarkparkplatzes aus. Ein Dieb wurde auf eine geöffnete Hecktür des Lieferfahrzeugs aufmerksam und entwendete ein Fernsehgerät "Philips ambilight 550 LED 55 Zoll" von der Ladefläche.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt, wer hat gegen 10:05 Uhr im Bereich der Straßen Auf dem Langen Kampe und Lohbreite eine Person oder Personen mit einem 55 Zoll Bildschirm beobachtet?

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

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