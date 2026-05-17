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Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Ermittlungen nach Schussabgabe in Bielefeld

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst- Nachdem Samstagnacht, 16.05.2026, auf einem Parkplatz in Stieghorst eine Person durch Schüsse verletzt wurde, hat die Mordkommission der Polizei Bielefeld zwei Männer festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen 22:00 Uhr meldeten mehrere Anwohner der Schweriner Straße telefonisch der Leitstelle der Polizei Bielefeld, dass auf einem Parkplatz eines Supermarktes aus einem Mercedes Schüsse auf einen Transporter abgegeben worden seien. Anschließend hätten sich beide Fahrzeuge samt Insassen entfernt. Kurz darauf brachte ein Mann einen Verletzten, der eine Schussverletzung im Kopfbereich aufwies, in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die erste Fahndung nach dem Fluchtfahrzeug und dem Täter verlief negativ.

Die Mordkommission der Bielefelder Polizei unter Leitung des Kriminalhauptkommissars Moritz Rawe nahm die Ermittlungen auf. Durch Kriminalbeamte erfolgte die Spurensicherung am Tatort. Nach der Operation des Schwerverletzten erfolgt derzeit weiter die ärztliche Versorgung im Krankenhaus. Lebensgefahr besteht derzeit nicht.

Die Recherche der Mordkommission zu dem Fluchtfahrzeug führte zu einem Tatverdächtigen aus Spenge. Dieser konnte Sonntagfrüh gegen 04:05 Uhr durch Spezialeinheiten der Polizei als Beifahrer in einem PKW, gemeinsam mit dessen Fahrer, festgenommen werden.

Es ist davon auszugehen, dass derzeit keine Gefahr für andere Personen besteht. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern weiter an.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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