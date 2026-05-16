Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefeld - BAB 2 - Herzebrock-Clarholz - Oelde - Ein Mazda-Fahrer erlitt am Freitag, 15.05.2026, bei einem Unfall auf der A2 Verletzungen. Der Unfallverursacher ist flüchtig.

Bielefeld (ots)

Ein 40-jähriger Fahrer eines roten Mazda CX-5 aus Rheda-Wiedenbrück befuhr gegen 22:06 Uhr die Verzögerungsspur der Anschlussstelle Oelde auf der BAB 2 in Fahrtrichtung Dortmund, als ein bislang unbekannter Pkw plötzlich auf die Verzögerungsspur vor ihn wechselte und stark abbremste.

Der 40-jährige musste daraufhin eine Gefahrenbremsung durchführen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchbrach die Schutzplanke, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrzeugführer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pkw gehandelt haben.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu dem Verkehrsunfall, dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

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