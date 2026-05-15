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Polizei Bielefeld

POL-BI: Aktuell A 2 Auffahrt Bielefeld-Süd nach Unfall gesperrt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt- Nach einem Unfall heute, 15.05.2026, mit einem schwerverletzten LKW-Fahrer ist derzeit an der Paderborner Straße die Auffahrt zur A 2 in Richtung Hannover gesperrt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 41-jährige LKW-Fahrer gegen 09:45 Uhr die Paderborner Straße in Richtung stadtauswärts und beabsichtige an der Auffahrt zu BAB 2 in Richtung Hannover nach rechts auf die Auffahrt aufzufahren. Bei dem Abbiegemanöver kippte der mit kontaminierter Erde geladene Sattelzug um. Bei dem Unfall wurde auch ein Audi durch die Ladung beschädigt. Der LKW-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Derzeit ist der rechte Fahrstreifen der Paderborner Straße in Richtung auswärts sowie die Auffahrt zur A 2 weiter gesperrt. Der Sattelzug muss nach der Unfallaufnahme aufgerichtet und die Ladung umgeladen werden. Derzeit kann nicht abgesehen werden, wie lange die Bergung dauern wird.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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