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Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendieb greift beim Shoppen zu

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Mittwochabend, 13.05.2026, entwendete ein Täter die Geldbörse einer Bielefelderin.

Eine 65-jährige Bielefelderin befand sich gegen 18:30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße, zwischen dem Jahnplatz und der Stresemannstraße gelegen. Ihr Portemonnaie war in ihrer Handtasche. Einem Dieb gelang es in dem Geschäft, von ihr unbemerkt, die Geldbörse aus der Tasche zu stehlen.

Als die Bielefelderin den Diebstahl bemerkte, erstattete sie bei der Polizei eine Strafanzeige.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545- 0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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