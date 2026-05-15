Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendieb greift beim Shoppen zu

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Mittwochabend, 13.05.2026, entwendete ein Täter die Geldbörse einer Bielefelderin.

Eine 65-jährige Bielefelderin befand sich gegen 18:30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft an der Bahnhofstraße, zwischen dem Jahnplatz und der Stresemannstraße gelegen. Ihr Portemonnaie war in ihrer Handtasche. Einem Dieb gelang es in dem Geschäft, von ihr unbemerkt, die Geldbörse aus der Tasche zu stehlen.

Als die Bielefelderin den Diebstahl bemerkte, erstattete sie bei der Polizei eine Strafanzeige.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545- 0 entgegen.

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