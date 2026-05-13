Polizei Bielefeld

POL-BI: Unter Drogen in die Leitschutzplanke gefahren

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A2 / Porta Westfalica - Autobahnpolizisten stellten am Mittwoch, 13.05.2026, den Führerschein eines Fahrers sicher, der offenbar unter Drogen gefahren war und dabei einen Unfall verursacht hatte.

Eine aufmerksame Zeugin bemerkte gegen Mitternacht einen VW Crafter, der in Schlangenlinien auf der A2 in Richtung Hannover fuhr. Zwischen dem Autobahnkreuz Bad Oeynhausen und Porta Westfalica kollidierte er mit der linken Seitenschutzplanke und setzte anschließend seine Fahrt weiter fort.

Alarmierte Polizisten erkannten den VW und begleiten ihn auf einen Rastplatz. Dort zeigte der 40-jährige Fahrer aus Leichlingen deutliche Ausfallerscheinungen.

Ein Drogenvortest ergab, dass der Fahrer Drogen konsumiert hatte, womöglich Kokain.

Das Fahrzeug war an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Den Sachschaden schätzten die Beamten auf etwa 5.600 Euro.

Sie ordneten eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher. Außerdem leiteten sie ein Strafverfahren gegen den 40-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Drogenkonsum ein.

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