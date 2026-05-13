POL-BI: Polizei Bielefeld ist telefonisch wieder erreichbar

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Buschkamp - Betrüger erbeuteten am Dienstag, 12.05.2026, Bargeld einer Bielefelderin, bei dem es sich angeblich um Falschgeld handeln sollte. Die Seniorin erhielt gegen 17:30 Uhr einen Anruf von einer unbekannten Frau. Diese gab sich als Mitarbeiterin ihrer Bank aus. Sie behauptete, es sei Falschgeld im Umlauf, und erkundigte sich, ...

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