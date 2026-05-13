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Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Pedelec-Fahrerin

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Mittwoch, 13.05.2026, erlitt eine Pedelec-Fahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger am Jahnplatz lebensgefährliche Verletzungen.

Nach den ersten Erkenntnissen fuhr eine 66-jährige Bielefelderin gegen 09:40 Uhr mit ihrem Pedelec vom Oberntorwall kommend in Richtung Jahnplatz. Vom Niederwall kommend beabsichtigte ein 44-jähriger Fußgänger aus Oerlinghausen, die Straße auf dem Fußgängerüberweg in Richtung Innenstadt zu überqueren. Bei dem Zusammenstoß, verfing sich der Lenker des Pedelecs in der Jacke des Fußgängers und beide kamen zu Fall. Die 66-Jährige erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche, der 44-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Bielefelderin zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Bielefeld erschien vor Ort und sicherte die Spuren.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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