Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Pedelec-Fahrerin

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Mittwoch, 13.05.2026, erlitt eine Pedelec-Fahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger am Jahnplatz lebensgefährliche Verletzungen.

Nach den ersten Erkenntnissen fuhr eine 66-jährige Bielefelderin gegen 09:40 Uhr mit ihrem Pedelec vom Oberntorwall kommend in Richtung Jahnplatz. Vom Niederwall kommend beabsichtigte ein 44-jähriger Fußgänger aus Oerlinghausen, die Straße auf dem Fußgängerüberweg in Richtung Innenstadt zu überqueren. Bei dem Zusammenstoß, verfing sich der Lenker des Pedelecs in der Jacke des Fußgängers und beide kamen zu Fall. Die 66-Jährige erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche, der 44-Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Bielefelderin zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Bielefeld erschien vor Ort und sicherte die Spuren.

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