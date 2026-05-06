Zentrale Polizeidirektion Hannover

ZPD-H: Ein klangvolles Zeichen der Solidarität: Polizeiorchester erspielt Spenden für von Vandalismus geschädigte Grundschule

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Hannover (ots)

Hannover, 06. Mai 2026 - Musik statt Zerstörung: Großer Applaus begleitete heute in der Grundschule Uhlandstraße im Rahmen des Tages der offenen Tür das Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen.

Die Big Band des Orchesters spielte auf, um die Schulgemeinschaft nach den schweren Vandalismusschäden der vergangenen Wochen zu unterstützen. Die gemeinsame Initiative der Grundschule Uhlandstraße, des Polizeikommissariats Hannover-Nordstadt und der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen setzte ein deutliches Signal für Zusammenhalt und eine klare Positionierung gegen Vandalismus. Bekannte Melodien - zum Beispiel das Intro der Sesamstraße- sorgten für ausgelassene Stimmung bei Groß und Klein.

Die Polizeivizepräsidentin der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen Kathleen Arnhold machte deutlich: "Vandalismus trifft eine Schule im Kern, doch unsere Antwort ist Gemeinschaft. Mit dem Benefizkonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen wollen wir die Zerstörung durch Zuversicht ersetzen. Es geht uns darum, den Kindern ihren Ort des Lernens und Lachens zurückzugeben. Musik repariert keine Wände, ist jedoch kunterbunt und stärkt das Miteinander, das diese Schule ausmacht."

Auch das Polizeiorchester selbst hatte spontan reagiert, wie dessen Leiter Martin Spahr erklärte: "Als direkte Reaktion auf die Bilder der verwüsteten Schule, haben wir kurzfristig ein Konzert möglich gemacht. Nicht nur um der Schulgemeinde Rückenwind für Ihre Bemühungen zu geben, sondern auch, um ein lautes Zeichnen zu setzen, dass Vandalismus nicht mit den Werten unseres Zusammenlebens vereinbar ist."

Große Resonanz und gefüllte Spendenkassen

Besonders das von der Elternschaft organisierte Café erwies sich als voller Erfolg. Der gesamte Erlös des Kuchenverkaufs kommt direkt dem Förderverein und somit den Schülerinnen und Schülern zugute.

Maik Zilien, Leiter des Polizeikommissariats Hannover-Nordstadt, hob die positive Wirkung des Konzerts sowie die erfolgreiche Ermittlungsarbeit hervor: "Wir freuen uns sehr über das Benefizkonzert und den stilvollen Auftritt unseres Polizeiorchesters. Die Schule als Ort der Begegnung und der Sicherheit wird durch dieses schöne Ereignis wieder mit Leben gefüllt. Wir sind außerdem sehr zufrieden, dass wir den Einbruch und Vandalismus umfassend und erfolgreich aufklären konnten und danken für die wichtige Unterstützung aus der Bevölkerung für unsere Ermittlungen."

Hintergrund

Die Grundschule in der Uhlandstraße war in der jüngeren Vergangenheit zweimal Ziel massiven Vandalismus geworden, wodurch der Schulbetrieb beeinträchtigt und hohe Sachschäden verursacht wurden. Nach Angaben der Schulleitung wurden die Glasscheiben und Geschirr der Mensa zerstört, die Turnhalle geflutet und ein Konzertflügel zertrümmert. Das heutige Konzert soll auch dazu beitragen, die Schule wieder als sicheren und inspirierenden Lernort zu sehen.

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