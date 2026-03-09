Zentrale Polizeidirektion Hannover

ZPD-H: Vegetationsbrandbekämpfung der Polizei und der Feuerwehr - Übung am 13. und 14. März in Westerloy

Hannover (ots)

Wie reagiert der Katastrophenschutz, wenn sich ein Vegetationsbrand durch trockene Flächen und wechselnde Winde rasch ausbreitet? Dieses Szenario steht im Mittelpunkt der gemeinsamen Übung, die am 13. und 14. März 2026 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr in Westerloy durchgeführt wird.

Verantwortlich ist die Hubschrauberstaffel der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen.

Gemeinsam mit der Feuerwehr Westerloy, der Polizeihubschrauberstaffel Sachsen und dem Niedersächsischen Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK) trainieren die Einsatzkräfte ein komplexes Vegetationsbrandszenario.

Ziel der Übung ist es, nach vorheriger theoretischer Einweisung insbesondere die Führungs- und Kommunikationsstrukturen zu erproben, die Koordination verschiedener Organisationen zu vertiefen, logistische Abläufe bei großflächigen Schadenslagen zu testen sowie den sicheren und effektiven Einsatz moderner Technik zu trainieren.

Im Übungsraum rund um Westerloy kann es daher zeitweise zu verstärktem Einsatzfahrzeugaufkommen sowie kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Eine Gefährdung für die Bevölkerung besteht nicht.

Vegetationsbrände stellen Einsatzkräfte zunehmend vor besondere Herausforderungen: Hohe Ausbreitungsgeschwindigkeit, unwegsames Gelände und eingeschränkte Wasserversorgung erfordern eine präzise Planung und abgestimmtes Handeln. Die Übung dient dazu, genau diese Fähigkeiten weiter zu stärken und die Einsatzbereitschaft für mögliche Ernstfälle nachhaltig zu sichern. Bei der Schulung werden neben dem Wasserabwurf unterschiedliche Arten der Wasseraufnahme unter Nutzung des sogenannten Bambi-Buckets trainiert.

Die Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen bittet Anwohnerinnen und Anwohner sowie Verkehrsteilnehmende um Verständnis für mögliche Einschränkungen während der Übungstage.

