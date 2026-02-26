Zentrale Polizeidirektion Hannover

ZPD-H: Tag der Super-Spürnasen im Heide Park Resort

Hannover (ots)

Wo normalerweise Besucher ihre Freizeit verbringen, haben gestern Vormittag 30 Mensch-Hund-Teams das Gelände von Norddeutschlands größtem Freizeitpark als Übungsterrain genutzt. Zwischen Achterbahnen und Kettenkarussell mussten die tierisch-menschlichen Einsatzeinheiten am 25. Februar ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen: Bereits zum zweiten Mal fand im beliebten Heide Park Resort eine groß angelegte Übung von Diensthundeführerinnen und Diensthundeführern und ihren vierbeinigen Kollegen statt. Beteiligt waren Polizeien aus Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt, der Bundespolizei sowie des Landeskriminalamtes. Der Park ist aufgrund der Winterpause noch geschlossen und stand für diese besondere Trainingsmaßnahme den gemischten Teams zur Verfügung.

Sechs Stationen - viele Herausforderungen

Am Vormittag durchliefen die Gespanne sechs Übungsstationen, die sich auf unterschiedliche Bereiche des Parks verteilten. Zwischen den vielfältigen Attraktionen erschnüffelten die Hunde verschiedenste Stoffe. Die Herausforderung war dabei, dass es sich um Stoffe handelte, mit denen die Hunde bislang nicht trainiert wurden. Ziel ist es, sie so an neue Gerüche heranzuführen und ihre Fähigkeiten für reale Einsatzlagen weiter auszubauen. Die abwechslungsreiche Kulisse eines Freizeitparks bietet hierfür ideale Bedingungen: viel Ablenkung durch verwinkelte Wege, unterschiedliche Raumstrukturen und vielfältige Geruchsquellen schaffen realitätsnahe Szenarien, wie sie auch in einer echten Einsatzsituation vorkommen können. Wo sonst Familien und Actionfans ihre Freizeit genießen, trainierten gestern hochkonzentrierte vierbeinige Spezialkräfte und ihre menschlichen Kolleginnen und Kollegen.

Bewährtes Konzept mit Mehrwert

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr wurde die Übung nun erneut durchgeführt - ein deutliches Zeichen für den Mehrwert dieses Formats. "Die besondere Umgebung und die Vielfältigkeit der Stoffe fordern sowohl die Hunde als auch ihre Hundeführerinnen und Hundeführer auf neue Weise und stärken die Handlungssicherheit unter anspruchsvollen Bedingungen", erklärt Denise Staedler vom Zentralen Diensthundwesen der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen. Sie plante das Training und erstellte mit großem Engagement das Gesamtkonzept. Gleichzeitig fördert die gemeinsame Übung die behördenübergreifende Zusammenarbeit. Der Austausch zwischen den Ländern und dem Bund trägt dazu bei, Standards weiterzuentwickeln und im Bedarfsfallreibungslos zusammenzuarbeiten.

Professionell, konzentriert - und mit Freude bei der Sache

Bei aller Ernsthaftigkeit kam auch der Spaß nicht zu kurz: Die Teams arbeiteten hochkonzentriert und professionell - man merkte ihnen dennoch an, mit welcher Begeisterung sie ihre anspruchsvolle Aufgabe jederzeit erfüllen. Für die Hunde war jede erfolgreich absolvierte Station der schönste "Freizeitpark-Moment" des Tages. Die Übung leistet damit einen wichtigen Beitrag zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Diensthunde und zur Stärkung der allgemeinen Sicherheitsvorsorge.

Original-Content von: Zentrale Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell