Zentrale Polizeidirektion Hannover

ZPD-H: Länderübergreifende Übung der Bereitschaftspolizeien des Nordverbundes und der Bundespolizei

Hannover (ots)

Die Bereitschaftspolizeien mehrerer norddeutscher Bundesländer sowie weitere Einsatzeinheiten der Bundespolizei führen am 09.04.2026 eine länderübergreifende Großübung durch. Ziel der Übung ist es, die Zusammenarbeit und Einsatzfähigkeit der Polizeikräfte bei komplexen Einsatzlagen weiter zu stärken.

Im Mittelpunkt stehen insbesondere die Führungs- und Koordinationsstrukturen sowie das reibungslose Zusammenwirken der eingesetzten Polizeieinheiten über Ländergrenzen hinweg. Derartige Übungen sind notwendig, da polizeiliche Einsatzlagen nicht an Landesgrenzen enden und eine enge Zusammenarbeit der Länder für die Sicherheit der Bevölkerung von besonderer Bedeutung ist.

Bei der Übung handelt es sich ausdrücklich um eine geplante Trainingsmaßnahme. Es besteht keine konkrete Gefährdungslage. Gleichwohl kann es im Großraum Munster zeitweise zu einer erhöhten polizeilichen Präsenz sowie zu geringfügigen Verkehrs- oder Lärmbelästigungen kommen. Diese werden auf das notwendige, unvermeidbare Maß beschränkt.

Die Übung dient der Vorbereitung auf reale Einsatzlagen und damit unmittelbar der Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger. Die beteiligten Polizeibehörden bitten die Bevölkerung um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen und danken für deren Akzeptanz sowie die damit einhergehende Unterstützung.

Weitere Informationen werden lageabhängig über die bekannten Kommunikationskanäle der beteiligten Polizeibehörden veröffentlicht.

Original-Content von: Zentrale Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell