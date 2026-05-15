Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst, Mitte - Bisher unbekannte Täter brachen am Mittwoch, 13.05.2026, in Wohnungen an der Greifswalder Straße und der Kurze Straße ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 14:30 Uhr und 21:00 Uhr gelangte ein Täter auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus an der Greifswalder Straße. Er öffnete anschließend eine Wohnungstür gewaltsam und nahm Schmuck und Bargeld an sich.

An der Kurze Straße, zwischen der Jöllenbecker Straße und der Bökenkampstraße, verschaffte sich ein Täter zwischen 17:20 Uhr und 20:20 Uhr Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und brach in eine Wohnung ein.

Ob der Täter auch Diebesgut entwendete, ist Bestandteil der Ermittlungen.

In beiden Fällen gelangten die Täter ungehindert in die Mehrfamilienhäuser. Die betroffenen Wohnungstüren waren lediglich zugezogen, jedoch nicht verschlossen.

Die Polizei erinnert daran, den Türöffner in Mehrfamilienhäusern nur dann zu betätigen, wenn Sie wissen, wer vor der Tür steht, und mit welchem Anliegen die Person das Gebäude betreten möchte.

Schließen Sie Ihre Wohnungstür ab, wenn Sie das Haus verlassen!

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell