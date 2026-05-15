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Polizei Bielefeld

POL-BI: Opfer beim Wechsel in Euro betrogen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Samstag, 09.05.2026, gelang es einem Täter, einen Bielefelder in der Turnerstraße beim Wechseln von ausländischem Geld zu betrügen.

Ein Mann sprach aus einem PKW heraus, gegen 14:00 Uhr, nahe der Friedrich-Verleger-Straße, einen Fußgänger an. Der Unbekannte behauptete, dass seine Bankkarte nicht mehr funktioniere. Er bat den 23-jährigen Bielefelder, belarussische Rubel in Euro zu wechseln, damit er mit seiner Familie nach Hause fahren könne. Der Bielefelder gab dem Mann mehrere Hundert Euro und erhielt dafür die Geldscheine. Erst später bemerkte er, dass es sich bei den erhaltenen Geldscheinen um alte und nicht mehr gültige Rubel handelte und erstattete bei der Polizei eine Anzeige.

Das Opfer beschrieb den Täter als südasiatisch aussehend, circa 160 bis 170 cm groß, kräftig, mit schwarzen Haaren und schwarzem Vollbart.

Bei dem PKW soll es sich eventuell um ein dunkles Audi Coupe mit roten Kennzeichen gehandelt haben.

Mit im Fahrzeug sagen eine Frau mit Kopftuch und ein ungefähr zwei Jahre altes Kind.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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