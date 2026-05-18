POL-BI: Aktuelle Deutschland-Trikots gestohlen
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Mitte- Am Mittwoch, 13.05.2026, flüchteten zwei Ladendiebe mit Fußball-Trikots, einer mit einem heim- und einer mit einem auswärts-Trikot.
Zwei Männer betraten gegen 15:30 Uhr ein Sportwarengeschäft an der Marktstraße, nahe dem Niederwall, und gingen zu einem Regal mit Trikots. Dort nahmen sie jeweils ein Shirt von einem Kleiderhaken und verstauten diese unter ihren Jacken. Gemeinsam verließen die beiden Diebe mit ihrer Beute das Geschäft.
Die beiden Täter sollen 20 bis 30 Jahre alt sein. Sie trugen schwarze Cappys (einer eines von der Marke The North Face) und schwarze Jacken (einer eine von der Marke Ellesse). Ein Tatverdächtiger hatte einen Rucksack dabei.
Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.
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