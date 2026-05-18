Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber überfällt Wettbüro

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei sucht einen Mann, der einen Angestellten am Montag, 18.05.2026, an einem Wettbüro an der Detmolder Straße bedroht haben soll. Der Tatverdächtige stieg mit erbeutetem Geld in einen wartenden dunklen Kleinwagen und entkam in Richtung stadtauswärts.

Gegen 00:10 Uhr tauchte ein unbekannter Mann vor dem Geschäft an der Kreuzung Detmolder Straße und Osningstraße auf. Zeitgleich verließ der Mitarbeiter das Büro. Der Mann bedrohte den Angestellten vor dem Gebäude mit einem Messer und forderte Geld.

Der Mitarbeiter kam der Forderung des Räubers nach und händigte ihm Geld aus, woraufhin dieser zu einem abgestellten Pkw lief und an der Beifahrerseite einstieg. Der dunkle Kleinwagen startete von dem Parkstreifen in Höhe eines Baumarkts und fuhr stadtauswärts davon.

Die Beschreibung des tatverdächtigen Räubers:

Der Mann soll zwischen 185 cm und 190 cm groß sein. Er trug dunkle Kleidung und war mit einem dunklen Schlauchschal vermummt. Er soll mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

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