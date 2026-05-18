Polizei Bielefeld

POL-BI: Falsche Polizisten drohen mit Anzeige

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Bethel - Betrüger setzten am Freitag, 15.05.2026, ein älteres Bielefelder Ehepaar massiv unter Druck, woraufhin sie einen Mann in ihre Wohnung ließen und Wertgegenstände vorzeigten. Der Täter entkam mit einer rosafarbenen Geldkassette.

Gegen 13:30 Uhr rief ein unbekannter Mann bei den Bielefeldern an und gab sich als Polizeibeamter aus. Er behauptete, dass mehrere Täter in Bethel flüchtig seien. Daher müsse nun eine Sicherheitsüberprüfung zum Einbruchschutz durchgeführt werden. Weiter drohte der Anrufer dem Ehepaar mit einer Anzeige. Sollten sie ihre Tür nicht öffnen, würde gegen sie eine Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung erstattet werden.

Etwa zehn Minuten später erschien ein Täter an ihrer Haustür am Remterweg. Die Bielefelder zeigten dem jungen Mann mehrere Geldscheine, weigerten sich jedoch, sie an den Unbekannten zu überreichen.

Außerdem zeigten sie eine rosafarbene Geldkassette vor, in dem sich diverse Goldgegenstände befanden. Bei einer günstigen Gelegenheit nahm der Täter die etwa 30 Zentimeter lange Kassette an sich und flüchtete aus dem Haus.

Eine Frau, die in diesem Moment an dem Haus vorbeifuhr, bemerkte den flüchtigen Mann und wurde auf die rosafarbene Geldkassette aufmerksam.

Sie teilte der Polizei später mit, dass sie sein Alter auf etwa 16 Jahre schätzt. Außerdem war er circa 1,70 Meter groß und hatte dunkle Haare.

Weitere Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521/545-0 entgegen.

Die Polizei rät dazu, sich am Telefon nicht einschüchtern zu lassen. Betrüger nutzen verschiedene Tricks, um ihre Opfer unter Druck zu setzen. Scheuen Sie sich nicht, sofort aufzulegen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Polizei, nach den genauen Umständen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell