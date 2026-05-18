Polizei Bielefeld

POL-BI: 2. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Ermittlungen nach Schussabgabe in Bielefeld

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst- Der 21-jährige Tatverdächtige, der Samstagnacht, 16.05.2026, auf einem Parkplatz in Stieghorst einen 45-jährigen Bielefelder mit Schüssen schwer verletzte, befindet sich in Untersuchungshaft.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll der 21-Jährige aus Spenge nach einem Streit gegen 22:00 Uhr auf dem Parkplatz in der Schweriner Straße Schüsse auf den in einem Ford Transit sitzenden 45-Jährigen abgegeben haben. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit einem Mercedes AMG. Der Fahrer des Fords soll den Schwerverletzten, der eine Schussverletzung im Kopfbereich aufwies, in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren haben. Nach der Operation des Schwerverletzten erfolgt weiter die ärztliche Versorgung im Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

Die Recherchen der eingerichteten Mordkommission der Bielefelder Polizei, unter Leitung des Kriminalhauptkommissars Moritz Rawe, zu dem Mercedes AMG führten zu dem 21-jährigen Tatverdächtigen aus Spenge. Das Fahrzeug konnte durch Polizeibeamte aus Minden in einem Hinterhof in Minden ohne Insassen geparkt aufgefunden und sichergestellt werden. Sonntagfrüh, gegen 04:05 Uhr, nahmen Spezialeinheiten der Polizei den Tatverdächtigen, nach einer kurzen Verfolgungsfahrt, als Beifahrer in einem PKW Audi in Jöllenbeck, gemeinsam mit dem 20-jährigen Fahrer aus Spenge, fest. Der 20-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft inzwischen wieder entlassen.

Nach der erfolgten Vorführung beim Haftrichter am Montagmittag, ging der polizeibekannte 21-Jährige aus Spenge wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

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