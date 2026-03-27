Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallfluchten

Hemer (ots)

Anlass: Verkehrsunfall mit Sachschaden und Unfallflucht Ort: 58675 Hemer, Uhlandstraße, Höhe Haus Nr. 22 Zeit 26.03.2026, zwischen 08:10 und 08:20 Uhr Sachverhalt: Im Tatzeitraum wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter schwarzer VW Golf am linken Außenspiegel durch ein unbekanntes Fahrzeug unfallbeschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Sachschaden: 250 Euro

Anlass: Verkehrsunfall mit Sachschaden und Unfallflucht Ort: 58675 Hemer, Elsa-Brandström-Straße, Parkplatz Medio-Center Zeit: 26.03.2026, zwischen 07:45 und 14:45 Uhr Sachverhalt: Im Tatzeitraum wurde ein auf dem Parkplatz des Medio-Centers geparkter weißer Opel Cascada an der Beifahrertür durch ein unbekanntes Fahrzeug unfallbeschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Sachschaden: 1000 Euro Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Hemer (02372/9099-0) oder direkt an das Verkehrskommissariat Menden (02373-9099-7120) zu wenden.

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