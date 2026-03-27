POL-MK: Einbruch in Bösperde

Iserlohn (ots) - Eine 32-Jährige wurde gestern nach zwei Polizeieinsätzen an der Oberen Mühle in Gewahrsam genommen. Gegen 12 Uhr suchte sie eine dortige Praxis trotz Hausverbots auf. Die Polizei erteilte ihr dort einen Platzverweis. 12.40 Uhr dann erneut: die Dame war wieder vor Ort. Die Polizisten wurden als "Bastarde" beleidigt, sie stand offenbar unter Einfluss berauschender Mittel. Es folgte die zuvor bereits ...

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