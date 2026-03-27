Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Bösperde
Menden (ots)
Unbekannte haben gestern zwischen 6.45-12.40 Uhr ein Wohnhaus am Goldknapp in Bösperde durchwühlt. Sie hebelten das Küchenfenster auf und nahmen Einblick in mehrere Regale, nun fehlen persönliche Gegenstände. Die Polizei in Menden bittet Zeugen unter 0237390990 um Hinweise. (lubo)
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