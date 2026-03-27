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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Bösperde

Menden (ots)

Unbekannte haben gestern zwischen 6.45-12.40 Uhr ein Wohnhaus am Goldknapp in Bösperde durchwühlt. Sie hebelten das Küchenfenster auf und nahmen Einblick in mehrere Regale, nun fehlen persönliche Gegenstände. Die Polizei in Menden bittet Zeugen unter 0237390990 um Hinweise. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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