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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ingewahrsamnahme an Oberer Mühle

Iserlohn (ots)

Eine 32-Jährige wurde gestern nach zwei Polizeieinsätzen an der Oberen Mühle in Gewahrsam genommen. Gegen 12 Uhr suchte sie eine dortige Praxis trotz Hausverbots auf. Die Polizei erteilte ihr dort einen Platzverweis. 12.40 Uhr dann erneut: die Dame war wieder vor Ort. Die Polizisten wurden als "Bastarde" beleidigt, sie stand offenbar unter Einfluss berauschender Mittel. Es folgte die zuvor bereits angedrohte Ingewahrsamnahme, was zu Beleidigungen und Bedrohungen seitens der Iserlohnerin führte. Im weiteren Verlauf trat sie nach den Beamten. Somit wurde nun ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung, Bedrohung und des Widerstands gegen Polizeibeamte eingeleitet. Eine Polizeibeamtin war nach den Tritten der Dame nicht mehr dienstfähig. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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