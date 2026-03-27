Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gefährliches Tempo an Oestertalsperre

Werkzeuge entwendet

Plettenberg (ots)

103 km/h bei erlaubten 50 km/h, daneben läuft ein Schulkind die Straße am Fahrbahnrand entlang. So geschehen am gestrigen Mittag gegen 12.30 Uhr an der Ebbetalstraße. Der Verkehrsdienst kontrollierte dort an der Oestertalsperre die Geschwindigkeit. Ein aus einem Schulbus gestiegenes Kind ging am Straßenrand zwischen den Leitpfosten etnlang und wurde mit 103 km/h überholt. Die Polizei warnt ausdrücklich vor zu hoher Geschwindigkeit, die eine Hauptunfallursache im Verkehr ist. Für diesen Fahrer bedeutet das im konkreten Beispiel ein Bußgeld mit einem Regelsatz von 320 Euro, 2 Punkten und einem Fahrverbot von einem Monat. Je nach Vorgeschichte kann dies auch höher ausfallen. Er ist einer von drei Verkehrsteilnehmern, die nach der Messung an der Oestertalsperre gestern mit einem Fahrverbot zu rechnen haben. Von 489 gemessenen Fahrzeugen erwartet zudem 65 Fahrzeugführer ein Verwarngeld und 36 weitere ein Bußgeld. Somit war jeder Fünfte zu schnell. Zur Bekämpfung dieser Gefahren wird tagtäglich kontrolliert, so auch in Zukunft.

In der Nacht auf Donnerstag hebelten Unbekannte die Tür zu einer Firma Am Wasserwerk auf. Sie entwendeten Werkzeuge aus dem Gebäude, nun ermittelt die Kripo. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Plettenberg unter 0239191990 entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell