Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Handydieben

Rüttelplattenbesitzer gesucht

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Lüdenscheid (ots)

An der Wilhelmstraße wurde die Scheiben zweier Handyläden mit Steinwürfen beschädigt. Die Taten ereigneten sich am Donnerstagmorgen um etwa 6.25 Uhr. Offenbar wollten Unbekannte so an Smartphones gelangen, in einem Fall gelang dies auch. So kamen die unbekannten Täter in den Verkaufsraum und nahmen diverse Handys an sich. Ein Zeuge konnte drei junge Männer mit Sturmhauben beobachten, die in Richtung der Sparkasse davonliefen. Einer wird als etwas dicker, die anderen zwei als eher schlank beschrieben. Hier bittet die Polizei Zeugen unter 0235190990 um Hinweise.

Anfang Dezember wurde bei einer Verkehrskontrolle am Rathausplatz eine Rüttelplatte sichergestellt, die ihren Besitzer sucht. Der Ford-Transit-Fahrer machte damals widersprüchliche Angaben zu seinem mitgeführten Hab und Gut, so wurde das Gerät sichergestellt. Der Fahrzeugführer wollte einen Eigentumsnachweis erbringen, was bis heute nicht geschah. Daher nun die Frage: wem gehört das Gerät? Hinweise nimmt die Polizei Lüdenscheid entgegen. (lubo)

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