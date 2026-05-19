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Polizei Bielefeld

POL-BI: Staatsanwälte sichern nicht Ihr Geld - Vorsicht!

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Senne- Am Donnerstag, 14.05.2026, wurde ein Bielefelder Opfer der Betrugsmasche "Falscher Staatsanwalt".

Ein 87-jähriger Bielefelder erhielt gegen 15:00 Uhr einen Anruf, bei dem der Anrufer sich als Staatsanwalt Herr Lemke vorstellte. Er behauptete, dass in der Nachbarschaft des Bielefelders eine ausländische Diebesbande unterwegs sei und vermutlich bei ihm einbrechen werde. Deshalb solle der Bielefelder sein Geld in der Mülltonne deponieren und ein Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft würden das Geld gegen 18:00 Uhr abholen, um es in Sicherheit zu bringen. In 14 Tagen würde er das Geld zurückbekommen. Als der Bielefelder bemerkte, dass er betrogen wurde, informierte er seine Angehörigen.

Die Polizei fragt, wer hat im Bereich des Senner Hellwegs und der Hangstraße zur Tatzeit Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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