Polizei Bielefeld

POL-BI: Staatsanwälte sichern nicht Ihr Geld - Vorsicht!

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Senne- Am Donnerstag, 14.05.2026, wurde ein Bielefelder Opfer der Betrugsmasche "Falscher Staatsanwalt".

Ein 87-jähriger Bielefelder erhielt gegen 15:00 Uhr einen Anruf, bei dem der Anrufer sich als Staatsanwalt Herr Lemke vorstellte. Er behauptete, dass in der Nachbarschaft des Bielefelders eine ausländische Diebesbande unterwegs sei und vermutlich bei ihm einbrechen werde. Deshalb solle der Bielefelder sein Geld in der Mülltonne deponieren und ein Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft würden das Geld gegen 18:00 Uhr abholen, um es in Sicherheit zu bringen. In 14 Tagen würde er das Geld zurückbekommen. Als der Bielefelder bemerkte, dass er betrogen wurde, informierte er seine Angehörigen.

Die Polizei fragt, wer hat im Bereich des Senner Hellwegs und der Hangstraße zur Tatzeit Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell