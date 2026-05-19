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Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher im Keller erwischt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht zu Dienstag, 19.05.2026, bemerkte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Mühlenstraße eine fremde Person im Keller. Dessen Behauptung der neue Nachbar zu sein, glaubte er nicht.

Gegen 02:50 Uhr hörte der Bielefelder Geräusche aus dem Keller des Mehrfamilienhauses nahe der Oststraße. Um nachzusehen betrat er den Keller und schaltete das Licht ein. Dabei begegnete er dem unbekannten Mann und stellte ihn zur Rede.

Dieser behauptete, der neue Nachbar zu sein. Der Bielefelder wusste jedoch von keinem neuen Bewohner des Hauses. Als dem Einbrecher klar wurde, dass er aufgeflogen war, ergriff er die Flucht.

Der Mann war etwa 1,70 Meter groß und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug eine rote Cappy und eine Weste.

Nach einer ersten Einschätzung des Bielefelders sei nichts entwendet worden. An der Haustür waren Hebelspuren zu erkennen, was darauf schließe lässt, dass sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft hatte.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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