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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Garage

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Aus einer Garage eines Garagenkomplexes am Fürstenberg entwendeten ein oder mehrere Unbekannte einen Elektrofreischneider der Marke "Stihl". Zuvor war diese sowie eine weitere Garage gewaltsam geöffnet worden. Die Tatzeit liegt zwischen dem 19. Mai, 13.00 Uhr und gestern, 12.30 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0124814/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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