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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Eisenach (ots)

Am frühen Nachmittag des gestrigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich des Kreisverkehres in der Ernst-Thälmann-Straße. Eine 56-jährige Fahrerin eines VW passierte den im Einmündungsbereich befindlichen Fußgängerüberweg. Währenddessen überquerte eine 17-jährige Fahrradfahrerin diesen, offenbar zwischen zwei verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen hindurch. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Die 17-Jährige kam zu Fall. Durch den Zusammenstoß prallte das Fahrrad vor einen Seat, welcher von einer 41-Jährigen gefahren wurde. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 6.000 Euro. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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