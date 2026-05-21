LPI-GTH: Kollision
Eisenach (ots)
Am frühen Nachmittag des gestrigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich des Kreisverkehres in der Ernst-Thälmann-Straße. Eine 56-jährige Fahrerin eines VW passierte den im Einmündungsbereich befindlichen Fußgängerüberweg. Währenddessen überquerte eine 17-jährige Fahrradfahrerin diesen, offenbar zwischen zwei verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen hindurch. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Die 17-Jährige kam zu Fall. Durch den Zusammenstoß prallte das Fahrrad vor einen Seat, welcher von einer 41-Jährigen gefahren wurde. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 6.000 Euro. (jd)
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