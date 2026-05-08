Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall im Baustellenbereich

A4 Höhe Stadtroda (ots)

Am heutigen Freitag kam es circa 13:00 Uhr im zweispurigen Baustellenbereich der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main zu einem Auffahrunfall von drei Pkw. Alle drei Pkw befuhren zu diesem Zeitpunkt den linken der beiden Fahrstreifen. Der vorderste Pkw Skoda musste aufgrund der Verkehrslage bis zum Stillstand abbremsen. Der Pkw Mercedes konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Skoda auf. Auch ein dritter Pkw VW konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr sodann auf den Mercedes auf.

Durch den Verkehrsunfall liefen Betriebsmittel aus, weshalb die Feuerwehr den linken Fahrstreifen für circa eine halbe Stunde sperren musste.

An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt circa 20.000 EUR. Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt.

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