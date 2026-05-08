Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mercedes in Vollbrand

A71 Talbrücke Streitschlag Höhe Suhl (ots)

Am gestrigen Abend circa 18:30 Uhr geriet auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt, auf der Talbrücke Streitschlag ein Pkw Mercedes in Vollbrand. Auf der Talbrücke Streitschlag fing der Mercedes nach einer plötzlichen Warnmeldung an zu qualmen. Der 29-jährige Fahrzeugführer konnte daraufhin zeitnah anhalten und danach begann das Fahrzeug zu brennen.

Der 29-jährige Fahrer konnte sich rechtzeitig aus seinem Fahrzeug retten und blieb unverletzt. Die Sachschadenshöhe beläuft sich auf circa 15.000 EUR.

Durch die Feuerwehr wurde zunächst eine circa halbstündige Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Schweinfurt eingerichtet, um die Löscharbeiten durchzuführen. Der linke Fahrstreifen konnte danach freigegeben. Nach circa anderthalb Stunden konnten beide Fahrstreifen wieder befahren werden.

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