Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bingen

Versuchter Einbruch

Mutmaßlich im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmittag hat ein unbekannter Täter versucht, in ein Wohnhaus in der Sonnenhalde einzubrechen. Wie später bemerkt wurde, ist dadurch der Schließzylinder der Haustüre beschädigt worden, die Tür hielt dem Angriff aber stand. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise.

Meßkirch

Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein 21-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Bahnhofstraße. Kurz nach 19.30 Uhr wollte der 52-jährige Lenker eines Dacia von der Igelswieser Straße in die Bahnhofstraße abbiegen und übersah dabei im Kreuzungsbereich den bevorrechtigten Radfahrer. Durch die folgende Kollision stürzte dieser und zog sich leichte Verletzungen zu, die von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort ambulant behandelt wurden. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand eher geringer Sachschaden.

Meßkirch

Illegal Müll verbrannt

Im Gewann Münzkreuz hat ein Unbekannter am Montagmittag illegal Müll verbrannt. Ein Zeuge hatte ein kleines Feuer im Forst festgestellt und die Feuerwehr verständigt, welche die Flammen ablöschte. Dem Zeugen zufolge sei dies im dortigen Bereich wohl schon wiederholt vorgekommen. Der Polizeiposten Meßkirch prüft nun weitere Maßnahmen.

Herbertingen

Eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Eine Leichtverletzte und ein Gesamtsachschaden von rund 9.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen in der Marbacher Straße. Der 37-jährige Fahrer eines Daimler Vito wollte gegen 6.45 Uhr von der Silcherstraße nach rechts in die Marbacher Straße einbiegen und übersah dabei den Opel einer vorfahrtsberechtigten 61-Jährigen. Durch die folgende Kollision wurde der Opel in eine Hecke abgewiesen und kam auf einem Holzzaun zum Stehen. Die 61-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel musste abgeschleppt werden.

Veringenstadt

Unbekannte zerstören Schwanennest - Zeugen gesucht

Nach unbekannten Tätern sucht die Polizei, nachdem zwischen dem 10.04.2026 und dem 17.04.2026 das Nest eines Höckerschwan-Paares am Hermentinger Naturbeobachtungsturm zerstört wurde. Die Täterschaft zerbrach die Eier des besonders geschützten Schwanenpaares, warf diese ins Gewässer und entzündete am Nest ein Feuer. Das Schwanenpaar kehrte seither nicht mehr zurück. Eine Spray- und eine Bauschaumdose wurden von den Tätern zurückgelassen und sichergestellt. Die Ermittlungen werden gemeinsam mit dem Umweltamt des Landratsamtes Sigmaringen geführt. Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

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