Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Vorfahrtsverletzung führt zu 8.000 Euro Sachschaden

Am Montagmittag hat sich an der Einmündung Kirchweg / Ittenhauser Straße ein Verkehrsunfall mit 8.000 Euro Sachschaden ereignet. Eine 36-jährige VW-Fahrerin missachtete kurz vor 12 Uhr die Vorfahrt an der Einmündung und übersah beim Abbiegen einen 24-jährigen VW-Fahrer. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Verkehrsunfall wurde niemand verletzt und beide Pkw waren nach dem Unfall noch fahrbereit. Die 36-Jährige muss nun wegen der Vorfahrtsverletzung mit einem Bußgeld rechnen.

Tettnang

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ein leicht verletzter Motorradfahrer und über 7.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Montagnachmittag auf der Lindauer Straße. Der 72-jährige Fahrer einer Kawasaki hatte gegen 15.30 Uhr bei sich stauendem Verkehr zum Überholen einer Fahrzeugkolonne angesetzt. Als er sich auf gleicher Höhe befand, scherte ein 89-jähriger VW-Fahrer ebenfalls zum Überholen aus. Bei der Kollision stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich leicht. Die Polizei ermittelt nun gegen den Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung und gegen den 72-Jährigen wegen des Überholens bei unklarer Verkehrslage.

Überlingen

Neun Verletzte nach Vollbremsung eines Linienbusses

Am Montagmittag hat die Vollbremsung eines Linienbusses an der L200 bei Überlingen zu mehreren Verletzten geführt. Gegen 12.30 Uhr befuhr ein 52-jähriger Busfahrer den Abig-Kreisel in Richtung Frickingen. Da ein Pkw-Fahrer im Kreisverkehr fälschlicherweise blinkte, ging der Busfahrer von dessen Abbiegevorgang aus und fuhr an. Als er bemerkte, dass der Pkw die Ausfahrt doch nicht nahm, leitete der 52-Jährige eine abrupte Vollbremsung ein. Durch das Manöver zogen sich insgesamt neun Fahrgäste im Alter zwischen 10 und 40 Jahren leichte Verletzungen zu. Eine Person musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Zudem wurde eine Glasscheibe an der Mitteltür des Busses beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell