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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand auf Friedhof in Boizenburg

Boizenburg (ots)

Durch einen Brand auf einem Friedhof in Boizenburg ist am frühen Freitagmorgen Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge geriet gegen 05:40 Uhr eine Ansammlung verschiedener Materialien (unter anderem Holzbretter) in Brand. Die alarmierten Polizeikräfte versuchten zunächst, das Feuer auf dem Friedhofsgelände mit einem mitgeführten Feuerlöscher einzudämmen. Die kurze Zeit später eintreffende Feuerwehr aus Boizenburg übernahm in der weiteren Folge die Löscharbeiten und konnte dadurch ein vollständiges Übergreifen auf die neben dem Brandort befindliche Lagerhalle verhindern. Durch das Feuer wurden zudem ein Baum sowie ein Holzzaun in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden nicht verletzt. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort und ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Hinweise zur Tat im Lauenburger Postweg nimmt die Polizei aus Boizenburg entgegen (038847/606-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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