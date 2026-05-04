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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach 81-Jähriger aus Schwerin

Schwerin (ots)

Die seit dem 03.05.2026 gegen 20:30 Uhr vermisste 81-jährige Frau aus der Wismarschen Str. in Schwerin konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahnung wird entsprechend beendet.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung sowie bei den Medien für die Unterstützung bei der Suche und bittet um Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen Daten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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