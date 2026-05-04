Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Aktuell Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der BAB19 zw. Linstow und Malchow

Linstow/ Landkreis Rostock (ots)

Aufgrund der Bergung eines in der vergangenen Nacht verunfallten LKWs kommt es seit 10:30 Uhr zu einer Vollsperrung der BAB19 in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Linstow und Malchow. Die Bergung und damit verbundene Vollsperrung wird sich voraussichtlich bis in den späten Nachmittag ziehen.

Zuvor kam ein 33-jähriger Deutscher mit seinem LKW-Gespann am Sonntagabend gegen 22:10 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei die Sattelzugmaschine samt Auflieger im Straßengraben auf die Seite kippte und im Anschluss einen Wildschutzzaun durchbrach. Da sich der Fahrzeugführer nicht selbständig aus der Fahrerkabine befreien konnte, wurde er durch Einsatzkräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren befreit und den Rettungskräften übergeben. Der LKW-Fahrer wurde leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht und dort medizinisch versorgt.

Aufgrund der Aussagen des Fahrzeugführers könnte ein medizinisches Problem für den Verkehrsunfall ursächlich gewesen sein. Die Ermittlungen hierzu dauern indes noch an. Der bisher entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000EUR geschätzt.

Insgesamt haben 33 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Linstow, Kuchelmiß und Krakow am See bei dem Einsatz unterstützt.

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