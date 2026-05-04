Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Suche nach 81-jähriger Frau aus Schwerin - aktualisiertes Bild

Schwerin (ots)

Wie bereits heute in den frühen Morgenstunden veröffentlicht, wird seit dem 03.05.2026 eine 81-jährige Frau aus Schwerin vermisst.

Unter dem bereits veröffentlichtem Link wurde ein aktuelleres Bild der Vermissten veröffentlicht. https://t1p.de/lpipd

Hinweise zu der Person nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin unter Tel. (0385) 51802224, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt.

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