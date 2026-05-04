Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung in Groß Klein führt zu Drogen- und Waffenfund - 36-Jähriger in Haft

Rostock (ots)

Am späten Sonntagabend, dem 03. Mai 2026, kam es gegen 22:20 Uhr im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses im Blockmacherring in Rostock zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei deutschen Männern im Alter von 36 und 41 Jahren.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll es nach einer verbalen Streitigkeit zu einer wechselseitigen Körperverletzung gekommen sein. Beide Beteiligten erlitten ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen.

Im Rahmen der sich anschließenden polizeilichen Maßnahmen wurden bei dem 36-Jährigen, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war, eine größere Menge Betäubungsmittel sowie eine Gasdruckwaffe ohne erforderliches Prüfzeichen einschließlich der dazugehörigen Munition festgestellt. Auch in der Wohnung des Tatverdächtigen konnten weitere verbotene Gegenstände sichergestellt werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock wurde der 36-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Er wird im Laufe des heutigen Tages in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern an.

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