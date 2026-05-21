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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Voll gesperrt

Gräfentonna (Landkreis Gotha) (ots)

Eine 51-jährige Fahrerin eines Opel befuhr am frühen Nachmittag des gestrigen Tages die B176 von Döllstädt in Richtung Gräfentonna, als sich plötzlich ein Rad vom Fahrzeug löste. Dieses geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Seat, welcher von einem 41-Jährigen gefahren wurde. An beiden Pkw entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Ein Abschleppfahrzeug kam zum Einsatz. Personen wurden nicht verletzt. Die Straße war temporär voll gesperrt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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