LPI-GTH: Diebstahl aus Pkw
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Durch einen unbekannten Täter wurde am 21.05.2026, zwischen 12.25 Uhr und 12.35 Uhr, ein parkendes Fahrzeug am Rehestädter Weg beim Güterbahnhof beschädigt. Der oder die Unbekannten warfen augenscheinlich die Seitenscheibe des Skoda ein und entwendeten aus dem Fußraum diverse persönliche und elektronische Gegenstände. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0125446/2026 entgegen. (jh)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell