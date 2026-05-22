LPI-GTH: Diebstahl aus Pkw

Gräfentonna (Landkreis Gotha) (ots) - Eine 51-jährige Fahrerin eines Opel befuhr am frühen Nachmittag des gestrigen Tages die B176 von Döllstädt in Richtung Gräfentonna, als sich plötzlich ein Rad vom Fahrzeug löste. Dieses geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Seat, welcher von einem 41-Jährigen gefahren wurde. An beiden Pkw entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Ein Abschleppfahrzeug kam zum Einsatz. Personen wurden nicht verletzt. Die ...

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