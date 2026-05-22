LPI-GTH: Kollision zwischen Radfahrern
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Gestern Vormittag befuhr ein 43-jähriger Radfahrer den Fahrradweg in der Langensalzaer Straße von Stockhausen kommend in Richtung Eisenach. Am Unfallort kreuzt der Radweg die Langensalzaer Straße. Im Kreuzungsbereich übersah der 43-Jährige offenbar den aus entgegengesetzter Richtung kommenden 87-jährigen Fahrradfahrer. Zwischen beiden kam es zum Zusammenstoß, wodurch sie sich verletzten. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz. (jh)
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