Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand- Ergänzungsmeldung

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am 20. Mai kam es in der Rankestraße zu einem Brandgeschehen (ots: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6278787). Im Rahmen umfangreicher kriminalpolizeilicher Ermittlungen, konnte ein 50-Jähriger (deutsch) als dringend tatverdächtig bekannt gemacht werden. Nach dessen vorläufiger Festnahme, erfolgte am gestrigen Tag die richterliche Haftprüfung. Im Ergebnis dessen wurde ein Haftbefehl erlassen und der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Nach derzeitigen Erkenntnissen gilt ein fahrlässiger Umgang mit brennbaren bzw. nachglühenden Stoffen als Ursache des Brandes als wahrscheinlich. (jd)

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