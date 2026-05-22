Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Sachbeschädigung

Ilmenau (ots)

Einen Schaden in geschätzter Höhe von 2.000 Euro verursachten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen im Bereich eines Biergartens in der Straße "Am großen Teich". Der oder die Täter beschädigten einen dort befindlichen Geländerpfosten sowie eine Mauer. Die Tat wurde am 15. Mai, in der Zeit zwischen 16.10 Uhr und 17.00 Uhr verübt. Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0124721/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

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