Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Täter versuchen Quad zu entwenden und lassen Fluchtfahrzeug zurück

Overath (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (13.05.) alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, nachdem ihm zwei unbekannte Männer aufgefallen waren, die auffällig in einem Wohngebiet in Vilkerath umherliefen. Wie sich später herausstellte, hatten die Täter offenbar versucht, ein Quad in der Straße Am Berg zu entwenden und wurden dabei durch den Zeugen gestört.

Nach derzeitigen Erkenntnissen bemerkte der Zeuge gegen 00:15 Uhr zwei schwarz gekleidete Männer, die sich mit einem weißen Lieferwagen der Marke Peugeot im Bereich Luisenhöhe/Noldenweg/Am Berg aufhielten. Zunächst parkten sie den Transporter in der Straße Luisenhöhe und schauten sich fußläufig im Wohngebiet um. Kurze Zeit später kehrte einer der Männer zu dem Lieferwagen zurück und versetzte das Fahrzeug in den Noldenweg. Dem Zeugen kam dieses Verhalten verdächtig vor, weshalb er sich dazu entschloss, den Männern mit seinem eigenen Pkw zu folgen. In der Straße Am Berg rannten die beiden plötzlich von rechts nach links über die Fahrbahn in einen gegenüberliegenden Vorgarten. Vermutlich wurden sie durch das Scheinwerferlicht aufgeschreckt und ergriffen daraufhin die Flucht.

Die eingesetzten Polizisten trafen kurz darauf am Einsatzort ein, konnten die beiden flüchtigen Männer jedoch nicht mehr antreffen. Den Lieferwagen hatten die Täter jedoch zurückgelassen. Dieser wurde von der Polizei als Beweismittel sichergestellt.

Unter einem Carport in der Straße Am Berg entdeckten die Beamten ein Quad, das lediglich teilweise mit einer schwarzen Plane abgedeckt war. Bei näherer Betrachtung wurden erhebliche Beschädigungen am Zündschloss festgestellt. Zudem war offenbar auch das Lenkradschloss aufgebrochen worden. Nach Rücksprache mit den Besitzern war das Quad zuvor noch unbeschädigt und vollständig mit der Plane umhüllt. Es ist demnach davon auszugehen, dass die zwei unbekannten Männer versucht hatten, das Quad zu stehlen. Dabei wurden sie augenscheinlich durch den Zeugen gestört.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen des versuchten Diebstahls von Kraftfahrzeugen auf und bittet Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

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