Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Werkzeug aus Handwerkerfahrzeug entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Zwischen Sonntag (10.05.), 15:00 Uhr, und Montag (11.05.), 08:30 Uhr, brachen unbekannte Täter ein Handwerkerfahrzeug der Marke Ford auf und entwendeten diverses Werkzeug und Maschinen aus dem Innenraum. Der Besitzer hatte seinen Firmenwagen am rechten Fahrbahnrand der Broicher Straße im Stadtteil Kaule abgestellt.

Vor Ort konnten Beschädigungen an der Schiebetür des Transporters festgestellt werden. Der Wert der entwendeten Gegenstände konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend beziffert werden, beläuft sich jedoch möglicherweise auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die zwischen Sonntagabend und Montagmorgen etwas Verdächtiges im Umkreis der Broicher Straße beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell