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Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Polizei nimmt Einbrecher vorläufig fest

Wermelskirchen (ots)

Gestern Morgen (10.05.) hat die Polizei einen 46-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Er war zuvor in ein Haus in der Bachstraße eingestiegen.

Gegen 06:20 Uhr rief ein Bewohner eines Hauses in der Bachstraße die Polizei. Er hatte zuvor verdächtigte Geräusche aus einem Anbau des Hauses gehört. Kurze Zeit später verließ ein Mann den Anbau durch den Hintereingang und lief dabei direkt in die Arme der Polizei.

Der Mann, ein 46-Jähriger ohne festen Wohnsitz, trug eine Tasche mit mehreren Schmuckstücken mit sich. Hierbei handelt es sich um Diebesgut aus dem Hausanbau.

Da der Mann in der Vergangenheit mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten war, wurde er vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam der Polizeiwache Burscheid zugeführt. Nachdem er dort erkennungsdienstlich behandelt worden war, wurde er wieder entlassen.

Die Ermittlungen gegen den Mann dauern weiterhin an. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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